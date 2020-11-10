فيديو.. أحمد سعد عن خطيبته: وراء كل رجل عظيم امرأة

المستقلة/ منى شعلان/ “وراء كل رجل عظيم امرأة” هكذا تحدث الفنان المصرى أحمد سعد عن علاقته بخطيبته “علياء بسيوني” ، خلال لقائه ببرنامج “the insider” بالعربي.

وقال سعد عن خطيبته: “أنا مبسوط معها جدًا، مش مبسوط إننا بنخرج ونتفسح، لأ، مبسوط إنها بتاخد بالها مني، وهما بيقولوا إن وراء كل رجل عظيم امرأة ليه؟؛ لأنها بتاخد بالها منه” ، ونوه سعد أن حفل زفافهما سيتم نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الجمهور لاحظ أنه في الفترة الأخيرة يشهد تطورا على المستوى العملي، وأصبح بعيدا تماما عن المشاكل وعن الأخبار التي يشمئز منها الجمهور.

وعلى صعيد أعماله الفنية يستعد الفنان أحمد سعد ، لديو غنائى مع الفنان الكبير هاني شاكر ، والأغنية تحمل طابع الرومانسية وهى بعنوان “يابختو”.

وقد أحيا النجم أحمد سعد حفلا، مؤخرا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، وذلك على مسرح أوبرا الإسكندرية، وبجانبه حضرت خطيبته “علياء بسيوني” ، وقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.