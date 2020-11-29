فيديو.. أحمد بدير يوجه رسالة لـ مي العيدان على الهواء بعد تنمرها عليه

المستقلة/ منى شعلان/ علق الفنان المصري أحمد بدير، على هجوم الإعلامية الكويتية مي العيدان عليه ، خاصة بعد قراره برفع دعوي قضائية ضدها بسبب تنمرها وتوجيه إساءات لفظية له ، قائلاً: “بمجرد ما عرفت إني هرفع دعوى عليها بدأت تشتم أكتر، وأنا عندي أصدقاء كتير في الكويت وعارف الناس دي بيحبوني ازاي، وزرت بيت الأمة الكويتي”.

وأضاف بدير ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأحد: “لما تجمع بيني وبين بنتي في جملة مفيدة فده تنمر، أنا جالي تليفونات من ناس في كل الدول والكل بيهاجموها ، متابعاً: “أنا صعبان عليا إنها تنتسب إلى دولة الكويت الشقيقة، وفوجئت بأنها متنمرة بعدد كبير من الفنانين، ربنا يهديها”.

و علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على قرار الفنان أحمد بدير بأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلة:“أرد على هذا الخبر أحب أقول لأحمد بدير.. المحاكم مفتوحة من 7 صباحا توكل على الله، قضيتك خسرانة من الآن لأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلا”.

وتابعت: “وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت القرع وأنت فعلا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وأنت تضحك الناس على قرعتك، ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينه ليش ما اعتبرتها إهانة اعتقد التفله حتى لو تمثيل جارحه خاصه إذا مصوره وارجع اقولك اللي ما اطاوله بايدك طاوله برجلك”.

وأضافت:” أنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك أنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا أنت أقرع واللا بشعر.. بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ماحركت فيني شعرة، بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وافهم بالقانون وحافظته”.