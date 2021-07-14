فيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان بهذه الطريقة

المستقلة/- منى شعلان/ سخر الفنان المصري أحمد الفيشاوي من مواطنه الفنان محمد رمضان، على طريقته الخاصة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

حيث نشر الفيشاوي فيديو للفنان محمد رمضان وهو يسبح في حوض سباحة ويحمل كوبا عليه صورته ووضع أحمد الفيشاوي اغنية عبد الباسط حمودة ” أنا مش عارفني”للسخرية من رمضان.

من ناحية أخرى ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم “ريتسا” من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، احمد الفيشاوي ،وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.

ويعد الفيلم من نوعية الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي في حقبتين مختلفتين من الزمن وهما الخمسينيات والوقت الحالي، منها قصة أمير المصري الذي يعود للسينما المصرية بعد غياب 9 سنوات.