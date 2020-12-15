فيديو.. أحدث ظهور للفنانة فيفي عبده بعد أزمتها الصحية الأخيرة

المستقلة/ منى شعلان/ أطلت الفنانة المصرية فيفي عبده، على متابعيها وجمهورها، من خلال فيديو جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، فى أحدث ظهور لها بعد تعرضها مؤخراً لوعكة صحية.

و أكدت فيفى عبده، من خلال الفيديو، أن حالتها الصحية فى تحسن، وظهرت أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى مع الطبيب المعالج لها ، وعلقت قائلة: “يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت”.

بينما قال الطبيب: “اطمنوا يا جماعة على مدام فوفه، وإن شاء الله هنرجع أحسن من الأول وترجع تمتكم تانى وتنبسطوا بيها وهتولع الدنيا”.

وتابعت فيفى: “أنا بحب الرقص جدًا وأنا قاعدة فى البيت غصب عن عينى، أنا من ساعة الساحل الشمالى وأنا مش عارفة إيه اللى جرالى”، مهنئة الجميع بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

وقد كشفت الفنانة فيفي عبده ، مؤخراً تفاصيل حالتها الصحية، بعد ما انتشرت شائعات حول تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى إحدى المستشفيات، وهو الأمر الذي نفته تماماً عبر مقطع فيديو لها ، مؤكدة إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها.

بينما كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج “خلي بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي ، هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

كما كانت أحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.