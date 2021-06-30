فيديو.. آخر مستجدات الوضع الصحي للفنانة الكويتية انتصار الشراح

المستقلة/- منى شعلان/ أكد مازن التميمي زوج الفنانة الكويتية انتصار الشراح ، إنها تعاني من مضاعفات في الكلى مشيرًا إلى أنها تخطت مرحلة الخطر ، مطالبة من الجمهور الدعاء لها.

وقال التميمي في تسجيل صوتي لبرنامج “أخبار الفن” الذى يذاع عبر إذاعة مسقط إف إم، إن كليتها انتهت صلاحيتها وتقوم بعمل غسيل كلى بشكل دوري”، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل حوالي 6 أشهر لكونها طريحة الفراش منذ 6 اشهر ولا تستطيع الحركة بشكل كامل فقط تحرك يدها وقدمها بشكل بسيط.

وطلب مازن التميمي من الجمهور الدعاء لزوجته بالشفاء العاجل موجهاً الشكر لكل من قام بالسؤال عنها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مازن التميمي، زوج الفنانة انتصار الشراح أنه على الرغم من تحسن حالتها الصحية قليلاً وتخطيها مرحلة الخطر إلا أنها لم تخرج من المستشفى حتى الآن.

وأشار إلى أن انتصار الشراح قضت حتى الآن حوالي 4 أشهر داخل المستشفى والعناية المركزة.

وأوضح التميمي أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجها.

وتابع أنه حاول الحصول على الموافقة اللازمة حتى تسافر زوجته لاستكمال العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ شهرين، مضيفا: “المستشفى الأمريكي المعني وافق، لكن المكتب الصحفي رفض سفر انتصار الشراح”.

وتعرضت انتصار الشراح، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار الشراح كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

تخرجت انتصار الشراح من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1985، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: “مع الأنغام”، “خذ وخل”، “كوكتيل”، “عش الزوجية”، “فضائيات” وغيرها.

في عام 2002 ارتدت الحجاب، ولكنها استمرت بالتمثيل ولكن قل ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها.

 

 

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