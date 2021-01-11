فيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ يسرا ووائل الإبراشي

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن دكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، عن شفاء الفنانة الكبيرة يسرا وزوجها خالد سليم من فيروس كورونا المستجد.

وقال تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ، في برنامج حضرة المواطن، عبر شاشة “الحدث اليوم”، مساء اليوم، الإثنين، إن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها ظهرت أمس وجاءت سلبية.

كما أشار تاج الدين، أن الإعلامى المصرى وائل الإبراشي مازال في مستشفى العزل ، وحالته تحتاج لبعض الوقت حتى يتم شفائه نهائيا من فيروس كورونا، متمنياً له الصحة والعافية.

وقد أكد الإعلامي المصري يوسف الحسيني، مساء أمس الأحد ، أن نتيجة العينة الثالثة من مسحة كورونا الخاصة بالإعلامي وائل الإبراشي إيجابية والتي تم سحبها منه أول أمس.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامجه “التاسعة” المذاع علي القناه الاولي ، أن وائل الابراشي يتم وضعه مساء كل يوم على جهاز التنفس الصناعي ويتم وضعه في الصباح على سرير بدون تنفس صناعي، مشيرا إلى أن الإبراشي أجرى حتى الآن ثلاث مسحات الاولى ايجابية والثانية سلبية والثالثة إيجابية.

وأوضح يوسف الحسيني ، أن وائل الابراشي سيتم بقائه في المستشفي لمدة 5 أيام لحين إجراء مسحة أخرى، مؤكدا أنه يعاني من كحة متقطعة، و الأشعة المقطعية التي تم عملها أول أمس على الصدر أظهرت تحسن في الحالة الصحية له.