فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفاشينيستا الكويتية وخبيرة التجميل فوز الفهد إنجابها مولودها الأول، الذي أطلقت عليه اسم ”أحمد“، وذلك من زوجها رجل الأعمال عبداللطيف الصراف.

ونشرت فوز عبر حسابها الشخصي بتطبيق ”سناب شات“ بطاقة دوّن عليه اسم مولودها “أحمد”، وعبرت عن سعادتها بكمال النعم، كما دعت لطفلها أن ينبته الله نباتاً حسناً.

وكتبت معلقةً: ”وكتبت، قائلة: “الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا الله بمولود (أحمد) نسأل الله الوهاب أن ينبته نباتاً حسناً ويجعله قرة عين لنا.. فوز الفهد وعبداللطيف الصراف”.

يذكر أن الفاشينيستا الكويتية الشهيرة في الخليج فوز الفهد أعلنت عن زواجها من رجل الأعمال عبداللطيف الصراف في حفل بسيط ضم الأسرتين، والذى تم في 17 مارس 2020.

وتعد فوز الفهد خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشينيستا كويتية شهيرة، وهي من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي، وفي عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه عام 2014.

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فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

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