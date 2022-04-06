فوائد التعرض لأشعة الشمس

المستقلة /- تسبب أشعة ​الشمس​ أضرار كبيرة على الإنسان وإذا كانت قوية جدا، خصوصا في أوقات الظهيرة حيث تكون الشمس قارصة وأشعتها مؤذية.

وعلى الرغم من جميع هذه الأضرار التي تسببها ​أشعة الشمس​، إلا أنه هناك فوائد عديدة للتعرض للشمس وإليكم أهمها:

1. تنعش الإنسان وتزيده سعادة واسترخاء.

2. تحد أشعة الشمس وبشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

3. الحماية من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين، وأمراض ضغط الدم، والإصابة بالسكتات الدماغية.

4. تساعد أشعة الشمس في الصباح، الطفل على تحسين نموه، وتكوين عضلات جسمه بشكل صحيح، فتتغذى بأشعة الشمس.

5. تحتوي الشمس على فيتامين د، الذي يقوي العظام ويساعد على تكوينها حيث إنه يزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم.

6. تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

7. تساعد أشعة الشمس على الوقاية من مرض ​السكري​.

8. التعرض للشمس يعزز صحة الجهاز العصبي والذاكرة ويحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.