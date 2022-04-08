المستقلة /- التعرض السليم لأشعة الشمس له فوائد عديدة تبدأ من تحفيز إنتاج فيتامين د في الجسم وتقوية جهاز المناعة وتمتد الى الوقاية من السرطانات ، سنقدم لك في هذا المقال فوائد التعرض لأشعة الشمس .

فوائد أشعة الشمس للجسم:

1-تحسين صحة العظام.

2-زيادة المناعة.

3- تساعد على إنتاج فيتامين د، وهو عنصر غذائي أساسي يحتاجه الجسم ليعمل بشكل صحيح، ولا يستطيع الجسم امتصاص الكالسيوم أو معالجته بدونه وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والرئة والقلب وتحسين المناعة والأعصاب والعضلات ويسبب نقص فيتامين د أمراض خطيرة مثل الكساح، والسكري وارتفاع ضغط الدم.

4-له فوائد للأعصاب حيث إن ضوء الشمس يزيد من إنتاج فيتامين د، الذي يلعب دورًا هامًا في عمل وتنظيم الجهاز العصبي.

5-الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د أظهروا سرعة أبطأ في معالجة المعلومات، وقد ظهر هذا التأثير بدرجة أكبر بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

6-ضوء الشمس هو الطريقة الأساسية للحصول على فيتامين د لذلك يسمى في بعض الأوقات بفيتامين الشمس، ومن المفاهيم الخاطئة الشائعة أن ضوء الشمس يحتوي في الواقع على فيتامين د، لكنه في الواقع يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية التي تحفز الجلد على إنتاج فيتامين د.

7-من الأمراض العصبية التي يمكن أن يساعد ضوء الشمس في منعها “الزهايمر أو الخرف، مرض الشلل الرعاش أو مرض باركنسون، مرض التصلب المتعدد، الصرع والنوبات العصبية، مرض الفصام، ضعف الإدراك”.

8-ضوء الشمس له أهمية للصحة النفسية فأشعة الشمس تساعد في الحفاظ على الصحة النفسية وليس الصحة العصبية فقط، حيث إنها تساعد في تقليل الاكتئاب والاضطراب العاطفي الموسمي.

9- ضوء الشمس يساعد الجسم على إطلاق السيروتونين لذلك نجد أنه خلال فترات العام التي يكون فيها ضوء الشمس أقل توفرًا كما هو الحال في فصل الشتاء ينتج الوطاء كمية أقل من السيروتونين نتيجة انخفاض ضوء الشمس ويمكن أن يعرض الناس لزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق، مما قد يؤدي إلى حالات نفسية مثل الاضطراب العاطفي الموسمي