فنان سعودي معروف يثير الجدل: الجن يحضر حفلاتي ويرقص معي

المستقلة /- أثار الفنان السعودي الشعبي ​عبد العزيز الشهراني الملقب بـ “شبح بيشة”،​ الجدل بسبب الحفلات التي يقيمها والتي تشبه جلسات الزار المعروفة بالطقوس والأمور الغريبة التي تحدث من قبل الحاضرين فيها.

وبحسب وثائقي بعنوان “الجن والزار” نشرته صحيفة “إندبندنت عربية”، يدعي الشهراني أن الجن تحضر حفلاته وتطرب لغنائه، كما أنهم يطلبون منه سماع أغنيات معينة، أثار الفنان السعودي الشعبي ​عبد العزيز الشهراني الملقب بـ “شبح بيشة”،​ الجدل بسبب الحفلات التي يقيمها والتي تشبه جلسات الزار المعروفة بالطقوس والأمور الغريبة التي تحدث من قبل الحاضرين فيها.

وبحسب وثائقي بعنوان “الجن والزار” نشرته صحيفة “إندبندنت عربية”، يدعي الشهراني أن الجن تحضر حفلاته وتطرب لغنائه، كما أنهم يطلبون منه سماع أغنيات معينة، ومنهم من يردد كلمات القصيدة بأكَمْلها ويسأل عَنّْها.

وأشار الفنان السعودي، ان الجن يحضرون مباشرة عند عزف أغاني قديمة، لأنهم يحبون الشعبي والقديم، حتى عَنّْدما يقرر المغادرة يحتاج إلَّى إيقاع معين للمغادرة، ويجب تلبية طلبه لأنه “طربان”.

أثار هذا التصريح بلبلة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وراى البعض انه يجب ان يتم أخذ تدابير او مراقبة هذا النوع من الحفلات لمعرفة ما يحصل فيها، بينما شدد البعض على ضرورة منعه من الغناء واقامة هذه الحفلات، وشكك كثيرون فِيْ صحة أقواله.

يعتبر الشهراني من أشهر الفنانين الشعبيين فِيْ حفلات القيصر، أو الدعاء المنتظر، وهِيْ مصطلحات مرتبطة بـ “استحضار الجن”، وتستقطب حفلاته الموسيقية عددًا كبيرًا من الشباب لمشاهدتها والاستمتاع بها، والمشاركين تنبعث منهم حركات ورقصات مشبوهة وسلوكيات غريبة مثل لمس النار وأكل الفحم وغيرها.

 

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