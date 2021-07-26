فنانو تونس يدعمون قرارات قيس سعيد

المستقلة/- منى شعلان/ حرص العديد من الفنانين على دعم تونس، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة الماضية وإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد مجموعة من القرارات المصيرية، بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

وأيّد في تونس قرارات الرئيس قيس سعيد، مهنئين الشعب التونسي بزوال غمّة الإخوان.

واحتشد الآلاف وسط العاصمة التونسية ليل الأحد الإثنين للاحتفال بقرارات الرئيس قيس سعيد وتجميده البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.

وخرج آلاف التونسيين بالعاصمة وتحديدا بكل من ساحة باردو أمام مقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة على الرغم من حظر التجول، احتفالا بالقرارات التي وصفت بـ”الاستثنائية”.

وكانت الفنانة درة من أوائل الفنانين الداعمين، حيث كتبت في منشور عبر حسابها بموقع التغريدات “تويتر”، قالت فيها: “ربي أحفظ تونس وأهلها”.

ربّي يحفظ تونس وأهلها 🇹🇳🙏 — Dorra درة (@dorra_zarrouk) July 26, 2021

كما حرصت الفنانة لطيفة على دعم بلادها، حيث كتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر”: “يا رب تونس”.

وكذلك كتب الفنان صابر الرباعي، تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “هي أرضي الطيبة فيها أحلام الصبا.. هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالأمان.. عاشت تونس حرة أبِيّة”.

هي ارضي الطيبة فيها احلام الصبا

هي بيتي لو يغربني المكان حضنها الدافي شعوري بالامان .. عاشت تونس حرة أبِيّة.. 🇹🇳#صابر_الرباعي #عيد_الجمهورية pic.twitter.com/ZjRch0OrGH — صابر الرباعي (@rebaisaber) July 25, 2021

أما الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، فنشرت صورة علم تونس عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، وعلقت: “فلا عاش في تونس من خانها.. تحيا تونس”.

وأعلنت الفنانة التونسية فريال يوسف تأييدها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وقالت إنها تعيد الأمل إلى روح كل تونسي ولو بجزء بسيط، وأنها تتمنى أن تتحسن الأوضاع في تونس لكي يعود أولادها إلى وطنهم ويتمتعوا بحياة كريمة، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي دخل في مواجهة مع خصم صعب.