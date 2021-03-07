فنانون ينعون “عبود العمري” بكلمات مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الأردني عبود العمري الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، الاسم الأكثر بحثاً وتداولاً عبر محركات البحث في أكثر من دولة عربية، وذلك على خلفية وفاته بحادث سير مؤسف في جنوب أفريقيا، حيث وثق الشاب ذو الـ 23 عاماً لحظاته الأخيرة قبل وفاته على إثر حادث السير الذي تعرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا كيب تاون.

وكان والده أعلن الخبر، عبر حسابه على موقع تويتر: “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى وفاة ابني الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وافته المنية مساء أمس السبت، إثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا، أسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من جانبه كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير ضيف الله على الفايز، تفاصيل جديدة بشأن حادثة وفاة عبود العمري في إحدى مناطق جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن العمل جار على تأمين عودة جثمان الوفاة والمصابين الأربعة إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الفايز في تصريحات لقناة رؤيا الأردنية إن التقرير الأولي للحادث يشير إلى انقلاب المركبة التي كان يستقلها الشباب الأردنيين، فيما لم يصدر التقرير النهائي من السلطات في مدينة كيب تاو.

وتابع أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين و إبلاغهم بالحادث المؤسف وسيتم نقل جثمان المتوفى إلى المملكة بناءً على طلب ذويه، بجانب إنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

ونعى عبود العمري عدد كبير من الفنانين الأردنيين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورة للناشط الراحل عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وعلقت قائلة: ”وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري بحادث سير في جنوب أفريقيا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته،الله يصبر أهله وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

بينما علقت الفنانة الشابة نداء شرارة عبر حسابها على ”إنستغرام“ على آخر صورة نشرها الراحل قبل وفاته قائلة: ”قبل ساعة كان منزل ها الصورة يارب رحمتك والله الخبر نزل عليا زي السم وقلبى بيبكى الله يرحمك يا حبيبي يا الله شو كنّت احبه”.

و تابعت :”واحسو زي اخوي محترم ومؤدب زي الورده عمره ٢٣ سنه اجاني نفس الاحساس لما سمعت خبر وفاة اخوي الله يرحمهم .. الله يصبر اهلك يا عبود والله فاجعه صعبه مجربين هالوجع اللي ما بطيب.. الله يكون بعونهم يارب تصبر قلب امو وابوه واخوانه واصحابه ويصبرنا على كل فقدان يارب”.

ونشرت أيضاً الإعلامية علا الفارس نعياً عبر موقع تويتر وقالت:” اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله.. عبود العمري”.