فجر اليوم.. رسمياً فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري

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المستقلة/-أحمد عبدالله/‏قررت مصر رفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى المطارات المصرية، وكذلك فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية

وبعد قرار رفع الحظر، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني بالبلدين.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين فتحت خلال الأيام الماضية مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية بعد اتفاق المصالحة الذي وقعته الدول الثلاث إضافة إلى مصر مع الدوحة الأسبوع الماضي في قمة التعاون الخليجي 41 في مدينة العلا بالسعودية، لإنهاء القطيعة الدبلوماسية التي استمرت نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وتلقت وزارة الطيران خطابا من وزارة الخارجية، بشأن فتح الأجواء المصرية مع دولة قطر، والسماح بتسيير رحلات بين البلدين

وسيتم تحديد جدول الرحلات خلال الأسبوع الجاري بهدف إعادة تنظيم الرحلات الجوية بين مصر وقطر، بعد أن توقفت الحركة منذ أكثر من 3 سنوات بسبب قطع العلاقات بين الرباعي العربي والدوحة.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية، واحتجاجًا على تدخل الدوحة في الشئون الداخلية للدول، وأدى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة إلى إغلاق جميع المعابر البرية والبحرية والجوية معها، وكانت مصر للطيران تنطم 3 رحلات أسبوعيًا مع قطر.

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