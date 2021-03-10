فجر السعيد تكشف تطورات الحالة الصحية لـ” ماما أنيسة” بعد تعرضها لوعكة صحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، آخر تطورات الحالة الصحية لمواطنتها الإعلامية الكبيرة أنيسة جعفر، الشهيرة بـ“ماما أنيسة“، بعد نقلها إلى المستشفى الأميري في دولة الكويت، وذلك إثر تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت فجر السعيد ، من خلال منشورًا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، قائلة: كلمت اليوم ⁧‫ماما أنيسة بالتلفون وتطمنت عليها الحمدلله بدأت تستجيب للعلاج تدريجياً … وإنشاء الله ربي ينجيها من هالازمه بدعائكم لها.. ⁧‫ادعولها‬⁩ جزاكم الله خير ياما أسعدتنا أجيال ورى أجيال”.

من جانبها طمأنت أنيسة جعفر جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية مؤكدة أن ”حالتها مستقرة“، وتنتظر أوامر الفريق الطبي لكي يسمح لها بالخروج من المستشفى، وطلبت من أهل الكويت الدعاء لها حتى يمن الله عليها بالشفاء“.

وتابعت قائلة: ”أهل الكويت على راسي كلهم شكرا على سؤالهم على صحتي، وهذا ليس بغريب على أهل الكويت الطيبين“، مشددة على الكويتيين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومتمنية أن تزول غمة الجائحة عن الأمة بأكملها كي تعود الحياة الطبيعية.

واشتهرت الإعلامية أنيسة جعفر، التي تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، وعرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“، بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، منها جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، كما قدمت فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب، كما لقبت بعدة ألقاب منها ”حبيبة العرب“ و“أم الكويتيين“ و ”أم الأجيال”.

 

 

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