فجر السعيد تسخر من حسين الجسمي

المستقلة /- علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على تغريدة لحساب ”المجلس“ الإخباري الكويتي، عن انتهاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي من تسجيل أغنية وطنية ”سنغل“، سيهديها للكويت في عيدها الوطني، بعنوان ”يانور الأرض“.

حيث قالت فجر السعيد: ”اللهم اني استودعتك الكويت وأهلها“.

بدوره رد شقيق الجسمي الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي قائلاً لها:” الحشيمة للكويت وشيوخها وناسها الطيبين والا عرفت أرد عليك، الله يعينك على نفسك”.

وأثار تعليق الإعلامية الكويتية صدى واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.