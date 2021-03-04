فجر السعيد تتحدى وزير الصحة “لأطلع الشارع بلا كمامة”

المستقلة /- تحدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعض المخالفات لإجراءات الوقاية التي تجري في بلدها، بعدما نشرت تغريدات على حسابها الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام).

ومما جاء في هذا السياق: “والله لو إني بالكويت لأطلع الشارع بدون كمام وأسوي حفلة في بيتي عناد في وزير الصحة وأذيعها أاون لاين.. وإن طرشلي عبدالفتاح العلي أممم أبوي مايقدر الا على أمي”.

وتابعت في تغريدة لاحقة: “صكيتوا الصالونات والمطاعم والنوادي الصحية وكل الأنشطه التجارية وقطعتوا رزق الفقارى المساكين بحجة الإشتراطات الصحية وآخر شي تشوفون تجمع النواب وربعهم عيني عينك وساكتين ولا كلمة وباكر وزيرالصحة بيطلع يقول الحلات زادت بنسويلكم حظر تجول، الشعب شكو يدفع ثمن ضعفكم وخوفكم؟”.

وأضافت” رسالة الى الحكومة الكويتية، من حقي كمواطنة أن أعود لممارسة حياتي الطبيعية أسوة بنواب المعارضة فالدستور كفل أي حق المساواة و العدالة وعدم التمييز في القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً يجب أن يتم إلغاؤها فمن غير المعقول التمييز في تطبيق هذه القرارات”.