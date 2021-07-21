“فتح” تدعو الحكومات الأوروبية لوقف تعامل شركاتها مع المستوطنات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” الحكومات الأوروبية لاتخاذ خطوات تكفل منع شركاتها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان صدر عن المتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، اليوم الأربعاء، إنه “حان الوقت لتطبق الحكومات الأوروبية القوانين الدولية وقوانينها الذاتية على مستوى الاتحاد الاوروبي بشأن وقف التعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية، التي تعد أقسى صورة لتعميق الاحتلال وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أن “هذه وسيلة ضغط اقتصادية مشروعة، ستأتي في وقتها بعد عقود من التخريب السياسي الذي انتجه وجود حكومات يمينية متطرفة بقيادة نتنياهو”.

وأوضح نزال أن “خطوة كهذه في هذا الوقت من شأنها تعزيز الرياح الجديدة في واشنطن بما يدفع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمفارقة نهج سابقاتها في استعداء السلام ويعطي أوروبا دورا متقدما بشكل أكبر في المنطقة”.

وكانت شركة “بن جيري” الأمريكية أعلنت وقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين مؤكدة أن عملها في “الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والبوظة وأنها تعترف بالمخاوف التي يشاركها فيها زبائنها وشركاؤها”.

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