فتاة المقهى أثارت ضجة يوم عيد الحب وتصدرت ترند السعودية

المستقلة /- تصدرت “فتاة المقهى المكلومة” قائمة الأكثر تداولا على موقع “تويتر” في السعودية، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان روى المحامي السعودي، بكر الفلاح، عبر صفحته على “تويتر”، قصة الفتاة التي صادفها في أحد المقاهي يوم عيد الحب، “14 فبرابر الجاري”.

وقال الفلاح في تغريدته إنه رأى شابة تبكي بحرقة لمدة ساعات، وبشكل متواصل، في زاوية مقهى راق، وبقيت على تلك الحالة حتى خرج كل من في المقهى، وعندما سأل المحامي الموظف، ان كانت السيدة تحتاج مساعدة مادية، فذكر أنها هي صاحبة المقهى، وغاب عنها حبيبها في هذا اليوم ولذلك هي تبكي.

وأشار المحامي إلى أنه غادر المقهى وزادت في نفسه القناعة بحرمة عيد الحب الذي قد يؤذي الأشخاص اكثر مما يمنحهم السعادة.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل القصة التي رواها المحامي، وانقسمت الأراء بين متضامن وداعم للسيدة، وعبروا عن تعاطفهم معها، وبين من رأى ان الأمر لا يستحق البكاء امام الجميع، وكان يجب ان تخفي مشاعرها عن العالم وتمارسها بينها وبين نفسها، حتى تصدرت “فتاة المقهى المكلومة” حديث الجميع.