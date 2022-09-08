فؤاد عبد الواحد نجم ختام مهرجان حفلات سنام في الطائف

المستقلة/- وسط حضور جماهيري كبير في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حل الفنان فؤاد عبدالواحد نجم ختام حفلات مهرجان “قرية سنام التراثية” ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، وقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، التي لم يتوقف الجمهور الحاضر عن التفاعل والغناء على مدرجات مسرح قرية سنام في قرية عشيرة.

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن سعادته بإحياء حفل ختام حفلات مهرجان سنام التراثي، وقال عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الإجتماعي: “سعدت إني اختتم حفلات سنام في الطائف أهل الورد والذوق.. ‏كل الشكر لهيئة الترفيه ممثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ، وللشركة المنظمة LUXURYKSA ولفريق العمل الرائع”.

و قام بتنظيم الحفل شركة LUXURYKSA تحت إشراف ورعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الفنان فؤاد عبد الواحد لمجموعة من الحفلات الغنائية القادم التي سيقدمها في عدد من الدول العربية كالإمارات والكويت والسعودية، الى جانب استعداده لتسجيل وتنفيذ مجموعة جديدة من الأغنيات التي سيتضمنها ألبومه المقبل الذي انتهى من تجهيز عدد كبير من أغنياته.