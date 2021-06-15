فؤاد حسين يلتقي وزير خارجية الجزائر ويبحث معه اهم الملفات

المستقلة /- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ، مع وزير خارجيَّة الجزائر صبري بوقادوم وبحث معه الملفات الثنائيّة المهمة، والقضايا ذات الاهتمام المُشترك .

وأعرب الوزير عن رغبة العراق في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، مُوضحاً: العراق يسعى لتدعيم العلاقات مع الجزائر بشكل أكثر فاعلية سياسياً، وثقافياً، واقتصادياً.

مُضيفاً: أن العراق يعدّ الجزائر من الدول المحورية في المغرب العربيّ، ولابدّ من استمرار التنسيق بين البلدين في المجالات المختلفة وبما يخدم المصالح، والقضايا العربيَّة وفي مقدمتها القضية الفلسطينيَّة.

داعياً المستثمرين من كلا البلدين للعمل معاً، وتبادل الخبرات و فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتجسير التعاون بما يصب في مصلحة الشعبين.

جاء هذا اللقاء على هامش أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيَّة العرب الذي تستضيفه دولة قطر.

من جهته وزير خارجيَّة الجزائر صبري بوقادوم أكّد أن العراق دولة شقيقة. والشعبان العراقي والجزائري لديهما من المشتركات الكثيرة تاريخياً.

مُبيناً: أن الجزائر منفتحة على العراق، وعلى استعداد للتعاون في شتى المجالات: الثقافية، والاقتصادية، والمجتمعية، والأمنية.

وفي الختام وجه السيَّد الوزير فؤاد حسين دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة العراق لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء سفير جمهوريَّة العراق لدى دولة قطر عمر البرزنجي، ورئيس الدائرة العربيَّة د. أسامة مهدي غانم، والمستشار د. بان علي كاظم، والسفير الجزائري لدى الدوحة.