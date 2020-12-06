غياب العنصر النسائي في مجلس الأمة الكويتي

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المستقلة /- رفعت دولة الكويت الستار على “انتخابات مجلس الأمة 2020″، والتي أوضحت نتائجها الأولية عن غياب العنصر النسائي بشكل كامل في البرلمان، ولم تنجح أي من المترشحات بحجز مقعد لها، بما في ذلك صفاء الهاشم التي أثار عدم نجاحها ردود فعل متابينة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الأمة وعددهم 50 عضوا، توزعوا على دوائر خمس ونجح عشرة نواب في كل دائرة.

بينما بلغت نسبة التغيير في البرلمان الجديد 62% بحسب وسائل إعلام كويتية، حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60%.

والجدير بالذكر، يشكل غياب العنصر النسائي عن “مجلس الأمة” حدثاً فارقاً في هذه الانتخابات.

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