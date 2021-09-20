غضب شعبي على مواقع التواصل بسبب خطوبة طفلين

المستقلة / انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر صور حفل خطوبة لطفلين “12 _ 11” في الجيزة المصرية، وسط هجوم كاسح من قبل المتابعين على الأهل وكل من شارك في خطوبة طفلين.

حيث أقيمت حفلة الخطوبة مساء الجمعة الماضي، ونشر أهالي قرية أم خنان صورا من الحفل مصحوبة بتهنئة للعروسين الطفلين، ووثقوا التفاصيل، حيث تم الحفل بعد شراء الطفل العريس صاحب الـ12 عاما ذهبا من محل جواهرجي لخطيبته ذات الـ11 عاما بمبلغ مالي قدره 2000 جنيه، ما دفع الأجهزة الأمنية لفحص الفيديوهات والصور المتداولة والتأكد من صحة إقامة الحفل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والدي العروسين الطفلين، وتم تحرير محضر بالواقعة، واحالتها إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

جنايات ميسان تحكم بالسجن (15 سنة) لمدان بجريمة الدكة العشائرية

اخر الاخبار

محمد هنيدي في مواجهة أمام فاندام

اخر الاخبار

احذر من اختراق بريدك الالكتروني بهذه الخطوات

اخر الاخبار

حمادة هلال في ورطة بعد خلع زوجته الحجاب بظهور صادم

اخر الاخبار

شريف منير ينجو من حريق منزله

اخر الاخبار

قطر: قبول اختراعين أردنيين في برنامج نجوم العلوم

اخر الاخبار

اميركا اكثر الدول تضررا بكورونا

اخر الاخبار

اميركا اكثر الدول تضررا بكورونا

اخر الاخبار

بريطانيا تعلق على الأزمة في العلاقات مع فرنسا

اخر الاخبار

العراق على موعد مع الامطار ونسمات برد خلال أيام

اخر الاخبار

حفل “عمرو دياب” في العقبة يسبب ضجة واسعة في الأردن

اخر الاخبار

الأردن يوقف متسولين “أغنياء” بعد حملة اعتقالات

اخر الاخبار

المكسرات “رقم 1” لمحاربة الالتهاب

اخر الاخبار

فريق عماني يفك لغز بئر فرهوت (سجن الجن) و(قعر جهنم) باليمن

اخر الاخبار

أول صور تجول الأسيرين كممجي ونفيعات بعد تحررهما

اخر الاخبار

ميسي يرفض السلام على مدرب باريس سان جيرمان بعد تبديله

اخر الاخبار

إيران: للأسف خسرنا أمام الروس في هذا المجال بسورية