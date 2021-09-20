غضب شعبي على مواقع التواصل بسبب خطوبة طفلين

المستقلة / انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي في مصر صور حفل خطوبة لطفلين “12 _ 11” في الجيزة المصرية، وسط هجوم كاسح من قبل المتابعين على الأهل وكل من شارك في خطوبة طفلين.

حيث أقيمت حفلة الخطوبة مساء الجمعة الماضي، ونشر أهالي قرية أم خنان صورا من الحفل مصحوبة بتهنئة للعروسين الطفلين، ووثقوا التفاصيل، حيث تم الحفل بعد شراء الطفل العريس صاحب الـ12 عاما ذهبا من محل جواهرجي لخطيبته ذات الـ11 عاما بمبلغ مالي قدره 2000 جنيه، ما دفع الأجهزة الأمنية لفحص الفيديوهات والصور المتداولة والتأكد من صحة إقامة الحفل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على والدي العروسين الطفلين، وتم تحرير محضر بالواقعة، واحالتها إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.