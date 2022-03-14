غدا.. مؤتمر اكاديمية الشروق العلمي الخامس يناقش ” الإعلام والخصوصية الرقمية”

المستقلة/- تحت عنوان “الإعلام والخصوصية الرقمية” تنطلق غد الثلاثاء أعمال المؤتمر العلمي الخامس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، ويستمر ليومين بمقر المعهد بضاحية النخيل بالشروق، وبرعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ومشاركة 62 أستاذً وباحثًا إعلاميًا من 23 جامعة مصرية وعربية.

حول فكرة المؤتمر وموضوعه قال الدكتور محمد سعد عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، يناقش المؤتمر52 بحثًا علميًا على مدى تسع جلسات على مدى يومي 22-23 مارس الجاري، وتركز مداولات المؤتمر حول سؤال رئيس: لماذا تحول الحق في الخصوصية الرقمية إلى حق افتراضي وهمى رغم تعدد المواثيق الدولية والحماية الدستورية والقانونية ؟!

وأضاف كما يتناول المؤتمر أشكال الانتهاكات السياسية والتجارية والمهنية والشخصية للخصوصية الرقمية وانماط التدخلات التشريعية والدولية ومبادرات التنظيم الذاتي لحماية المستخدمين وتوعيتهم بحقوقهم في حماية بياناتهم من انتهاكات شركات الانترنت وأجهزة المخابرات والرقابة المعلوماتية، كما يناقش المؤتمر سياسات الخصوصية الرقمية في إطار ثورة البيانات ودور التربية الاعلامية النقدية والخصوصية في البيئة الرقمية وخصوصية المرأة في الفضاءات الرقمية والتنظيم القانوني للخصوصية الرقمية للشخصيات العامة واتجاهات النخبة والجمهور نحو انتهاكات الخصوصية الرقمية.

وتتضمن أعمال المؤتمر في يومه الأول الجلسة النقاشية بعنوان “الخصوصية الرقمية للشخصيات العامة” ويرأسها أ.د. حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، ومقررها أد نسرين عبد العزيز، ويتحدث فيها أ.د. هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، أ.د. عادل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، أ.د حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، أ.د. هبة شاهين رئيس قسم الإعلام – جامعة عين شمس، كما يشارك بالجلسة الأستاذ علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان.

الجمهور وانتهاكات الخصوصية

أما الجلسة العلمية الأولى فتعقد تحت عنوان اتجاهات النخبة والجمهور نحو انتهاكات الخصوصية الرقمية ويترأسها أ.د سامي الشريف عميد كلية الإعلام الحديثة، ويعقب عليه أ. د. عزة عثمان عميد كلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية، ومقرر الجلسة أد. فاطمة شعبان، ويتحدث فيها د. أسماء عشري من قسم الإعلام بجامعة سوهاج ببحث حول اتجاهات النخبة نحو تشريعات حماية البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في حماية الخصوصية الرقمية لديهم، وتقدم د. سحر غريب من جامعة عين شمس بحثًا حول إدراك الجمهور لانتهاكات الخصوصية الرقمية عبر الإعلام الجديد في ضوء تأثير الشخص الثالث، ويقدم د. هاني السمان من جامعة سوهاج بحثًا بعنوان اتجاهات الشباب نحو انتهاك الخصوصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وسبل مواجهتها. بينما تقدم د. نرمين نصر بحثًا بعنوان تعرض المراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي وعلاقته بإدراكهم لانتهاكات خصوصيتهم، وتعرض د. إيمان عشري بحثها حول انتهاك الخصوصية على شبكات التواصل الاجتماعي.. موقع تويتر وسناب شات نموذجاً.

الحماية الافتراضية

وتنعقد الجلسة الثانية من المؤتمر تحت عنوان الخصوصية الرقمية من التنظيم الذاتي الى الحماية الافتراضية ويترأسها أ.د. محمد شومان عميد كلية الإعلام – الجامعة البريطانية ويعقب عليها أ.د. أماني فهمي عميد كلية الإعلام – جامعة MSA، ومقرر الجلسة أد إلهام يونس، ويتحدث فيها أ.د. محمد سعد إبراهيم – المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق حول “الحق فى الخصوصية الرقمية في إطار ثورة البيانات وأنماط التدخلات التشريعية والدولية”، ويقدم الدكتور حسين محمد ربيع – رئيس قسم الصحافة بجامعة السويس مداخلة بعنوان التنظيم الذاتي للحق في الصورة الرقمية .. دراسة تحليلية لعينة من مدونات السلوك الأخلاقية الصادرة عن المؤسسات الإعلامية الدولية، بينما يقدم أ.د. محمد حسن مكاوي مداخلة بعنوان الخصوصية الرقمية في القانون الدولي والمواثيق الدولية، وتقدم د. هبة جودة – الجامعة العربية المفتوحة بحث حول الحماية القانونية للخصوصية الرقمية في الدول العربية.. دراسة مقارنة لتشريعات الانترنت في مصر والامارات والسعودية وتونس، وتعرض الدكتورة حنان موسى من قسم الإعلام بجامعة أسيوط بحثًا بعنوان استراتيجيات تحسين صورة المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي .. فيسبوك أثناء الأزمات.. دراسة حالة لصورة هيئة السكك الحديدية.

سياسات الخصوصية

وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تنعقد الجلسة العلمية الثالثة بعنوان سياسات الخصوصية في العصر الرقمي ويترأسها أد. حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة السويس ويعقب عليها وأ.د. شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة كلية الإعلام – جامعة القاهرة والمقرر د. إيمان بالله ياسر، وتقدم الدكتورة إلهام يونس بحثًا بعنوان تجربة التحول الرقمي في التعليم من وجهة نظر طلاب الإعلام، ويقدم الدكتور حسين محمد ربيع – رئيس قسم الصحافة بجامعة السويس و د حسن قاسم و د جمال زين العابدين دراسة بعنوان الإطار القانوني لحماية الخصوصية في العصر الرقمي وانعكاسه على الممارسة الإعلامية .. قراءة في التشريعات المصرية، وتستعرض الدكتورة هدير أحمد من جامعة حلوان دراستها حول إدارة المرأة المصرية لخصوصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنموذجًا، وتقدم الأستاذة ماهي أحمد بحثًا بعنوان سياسات الخصوصية في وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على حماية الخصوصية للمستخدم، وتختتم الجلسة ببحث للأستاذة هنادي محمد السعيد بحثًا بعنوان حرب المعلومات واستراتيجيات الدعاية السياسية والدعاية المضادة .. الأزمة الخليجية نموذجًا، دراسة تحليلية مقارنة.

التربية الإعلامية والابتزاز الرقمي

أما الجلسة العلمية الرابعة فتأتي تحت عنوان التربية الإعلامية والابتزاز الرقمي ويترأسها أ.د. وليد فتح الله بركات أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويعقب عليها أ.د. حنان محمد إسماعيل أستاذ الإعلام التربوي – جامعة القاهرة، ومقرر الجلسة أد رشا حجازي، وتقدم فيها د. سهير سيف ود. ايمان ابراهيم السيد بحثًا مشتركًا بعنوان “دور التربية الإعلامية الرقمية في حماية المرأة من الابتزاز الرقمي”. وتقدم الدكتورة نسرين عبد العزيز الأستاذ المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق بحثًا حول “تفاعل المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الأعمال الدرامية المقدمة في المنصات الرقمية.. تويتر نموذجاً”. ويعرض الدكتور عصام عبد السلام من الجامعة العربية المفتوحة بحثًا حول اتجاه الشباب الجامعي نحو التنمر الإلكتروني وعلاقته بالتطرف الفكري، وتعرض د. ماهيتاب الجندى بحثها بعنوان “توظيف الشباب المصري لمهارات الحصول على المعلومات واستخدامها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتختتم الجلسة ببحث للدكتورة مها البرادعي بعنوان انتهاك خصوصية مستخدمي تطبيقات التسويق في إطار نموذج تأثرية الأخرين.

أما الجلسة العلمية الخامسة من المؤتمر فتترأسها الدكتورة أميمة عمران أستاذ الصحافة بجامعة أسيوط ويعقب عليها الدكتور سهير وكيل المعهد الدولي العالي للإعلام ومقرر الجلسة د رامي عطا الله، ففيها تستعرض الدكتورة هند يحيى بحثًا بعنوان مدى تقبل الصحفيين لاستخدام الميتافيروس في مجال الصحافة وتأثيره على الخصوصية، ويقدم الدكتور محمد راشد شداد من كلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان الحق في النسيان الرقمي.. دراسة في القوانين الأوروبية والقانون المصري. وتقدم الدكتورة سالي سعد جودة من جامعة جازان السعودية دراسة حول مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاكات الخصوصية.. السناب شات والفيس بوك نموذجاً. ويقدم الدكتور سامح حسانين دراسة بعنوان اعتماد الشباب المصري على صحافة المواطن وعلاقته بالوعي السياسي لديهم. وتختتم الجلسة ببحث للدكتور أبو بكر محمد الديب بعنوان دور الإعلام الرقمي في إنفاذ القانون.

تحديات التحول الرقمي

وتعقد الجلسة العلمية السادسة بعنوان التحول الرقمي.. اشكاليات وتحديات ويترأسها أ.د. محمود يوسف أستاذ العلاقات العامة – كلية الإعلام جامعة القاهرة وتعقب عليها أ.د. وسام نصر وكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة ومقررة الجلسة أد. غادة أحمد، وعبر تطبيق الزوم Zoom تعرض الدكتورة موضي بنت عبد الله آل سعود من السعودية دراسة حول إشكاليات العلاقة بين حرية التعبير والأمن الوطني في ظل المواثيق الدولية وبيئة الإعلام الرقمي، ويقدم الدكتور سمير محمود أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس سابقًا، دراسة مهمة بعنوان العوامل المؤثرة في مصداقية صحافة الفيديو لدي الجمهور العربي وعلاقتها بمستويات استخدامه لها دراسة ميدانية تتناول الإشكاليات والتحديات التي تواجه صحافة الفيديو، واسعة الانتشار بالمواقع الإلكترونية للصحف والفضائيات وحساباتها على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة للمدونات والحسابات الشخصية وتطبيقات المحادثة وأشهرها الواتساب، ومقاطع الفيديو التي صارت مع الوقت مادة صحفية أساسية في المواقع الإلكترونية بل ومادة أساسية للصحافة التليفزيونية وبرامج التوك شو التي تتابع هذه المقاطع وتتناول بمزيد من التفصيل والنقاش، ما يعمق توسع وانتشار صحافة الفيديو من جهة ويبرز الكثير من تلك الإشكاليات والتحديات التي تواجهها خاصة تحديات انتهاك الخصوصية والتحديات الأخلاقية والمهنية والتشريعية وما يتعلق منها بضعف مصداقية مقاطع الفيديو واستغلالها في التشويه والابتزاز ونشر الشائعات والأكاذيب وبما يضر بالمصالح الوطنية والأمن القومي. ويعرض الدكتور رامي عطا صديق والدكتورة فاطمة شعبان من المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق دراسة مشتركة بعنوان اتجاهات القائمين بالاتصال نحو خطاب الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي وآليات بناء خطاب التسامح.

وتقدم الدكتورة رالا عبد الوهاب من جامعة عين شمس دراسة بعنوان استخدام الانفوجراف فى المواقع الالكترونية المصرية في أوقات الأزمات.. دراسة تحليلية ميدانية، ويستعرض د. محمود فوزى من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحثًا بعنوان “العلاقة بين رضا العملاء وولائهم العكسي نحو العلامات التجارية المنافسة” .. دراسة ميدانية مقارنة بين عملاء سامسونج وأيفون.

الحقوق والأخلاقيات

وتعقد الجلسة العلمية السابعة عن بعد عبر تطبيق Zoom وتحمل عنوان الخصوصية في البيئة الرقمية.. الحقوق والأخلاقيات ويترأسها أ.د. عبد الكريم الزياني من كلية الإعلام – جامعة أم القيوين – الإمارات ويعقب عليها أ.د. مختار العريشي من كلية الاتصال – جامعة العين – الإمارات، ومقررا الجلسة كل من د هند يحيى ود جيهان سباق، ويقدم الدكتور الزياني مداخلة بعنوان ” حماية الخصوصية والأثار الاجتماعية المرتبة على انتهاكها “. وتقدم الدكتورة جيهان سباق بحثًا بعنوان ” تأثير التحول الرقمي على اتجاهات وأخلاقيات القائم بالاتصال خلال ممارسه العمل الصحفي “. وتتناول د. شيرين كدواني من قسم الإعلام جامعة أسيوط ” ضوابط حماية الحق في الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “. وتستعرض د. شريهان توفيق من الجامعة نفسها بحثًا بعنوان ” أليات الضبط والتنظيم ومدونات الأخلاق في البيئة الصحفية الإلكترونية”. وتقدم د. كريمة كمال توفيق من كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي بحثًا حول “دور الحملات الإعلامية في التصدي الاختراق الخصوصية الرقمية.. مبادرة اتحاد بنوك مصر نموذجاً”. وتختتم الجلسة ببحث للدكتورة رحاب الداخلي من قسم الإعلام بجامعة أسيوط تحت عنوان خصوصية الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المسموح والممنوع.

الخصوصية الرقمية للمرأة

ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة العلمية السابعة وهي جلسة حضورية بعنوان خصوصية المرأة في الفضاءات الرقمية وتترأسها د. أمال سعد المتولي من كلية التربية النوعية – جامعة المنصورة ويعقب عليها أ.د. أسامة عبد الرحيم من الجامعة نفسها والمقرر د. هناء عكاشة، ويقدم فيها د. غسان حرب من كلية الإعلام جامعة الأقصى – فلسطين ورقة بحثية بعنوان ” تحديات المرأة في حماية خصوصيتها في الفضاءات الرقمية”. ويقدم الدكتور رامي عطا صديق الأستاذ المساعد بالمعهد نفسه بحثًا بعنوان “المرآة والإعلام من منظور المواطنة”. وتقدم د. سماح فاروق من جامعة المنصورة بحثًا حول” القيادة الرقمية للمرأة المصرية “. وتقدم د. سليمة زيدان من ليبيا بحثًا بعنوان” تداول المعلومات الشخصية في البيئة الرقمية.. الحدود والاختراقات.. صفحات المرأة على فيسبوك نموذجاً”. وتقدم الباحثة يارا إبراهيم من جامعة الاسكندرية بحثًا بعنوان” تأثير الايموشن والتعليقات من الأصدقاء غير المقربين على وسائل التواصل الاجتماعي علي حياة المرأة الخاصة ونظرة المجتمع”. وتقدم الأستاذ المساعد بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق د. رشا حجازي بحثًا بعنوان “البيانات الضخمة للمستهلكين على مواقع التسوق الإلكتروني ودورها في انتهاك الخصوصية”. وتختتم الجلسة ببحث مشترك للدكتورة نسيمة طايلب، د أمين عبوب بجامعة الشلف بالجزائر بعنوان “مساحة الأنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين سطوة الجماعات الافتراضية وانسحاب الذات”.

أما الجلسة التاسعة والختامية فيتحدث فيها الدكتور محمد سعد عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتورة سهير صالح إبراهيم وكيلة المعهد أمين عام المؤتمر ومقررها الدكتور حسن قاسم، وتعلن في الجلسة توصيات المؤتمر.