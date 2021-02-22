عودة الجماهير لملاعب الدوري الإنجليزي في الصيف

المستقلة/- قررت الحكومة البريطانية، إعادة الجماهير بشكل جزئي لملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز، في صيف العام الحالي.

وتسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العام الماضي، في لعب مباريات الدوري الإنجليزي، كما هو الحال مع باقي المنافسات الرياضية، دون حضور جماهيري، وذلك للحد من تفشي الفيروس.

وعادت الجماهير إلى الملاعب بشكل جزئي مع اقتراب العام الماضي من نهايته، لكن الموجة الثالثة من الفيروس في إنجلترا أنهت تلك التجربة سريعا، وعادت المباريات لتقام خلف الأبواب المغلقة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية، فإن خطة بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، لإنهاء الإغلاق الوبائي في إنجلترا، ستمنح أندية كرة القدم الضوء الأخضر لاستقبال ما يصل إلى 10 آلاف مشجع، أو 25% من سعة الملعب، بداية من 17 مايو/أيار المقبل.

وبهذا سيعود المشجعون إلى المدرجات في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز (2020-2021)، المقرر لعبها يوم الأحد 23 مايو/أيار.