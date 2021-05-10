عملة إيثريوم الرقمية تقفز الى مستوى قياسي جديد

المستقلة /- قفزت العملة الرقمية إيثريوم ُETH، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم الإثنين إلى مستوى قياسي جديد عند 4103 دولار (وقت كتابة التقرير) بينما استعادت عملة دوجكوين قليلا من الزخم بعد قرار غير مسبوق من شركة الصواريخ التجارية المملوكة لإيلون ماسك.

وحققت عملة إيثريوم بذلك زيادة وصلت الى اكثر من 2100% منذ ايار (مايو) العام الماضي.

وعلى نفس المنوال قفزت عملة باينانس المشفرة BNB قفزة جديدة بستجيلها مستوى قياسيا جديدا عند 688 دولار .

أما كبرى العملات الرقمية بيتكوين فقد بقيت عند نفس المستوى تقريبا تكابد لتجاوز مستوى 60 ألف دولار وهو ما أخفقت فيه حتى الآن على مدى الأيام الماضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه في حين أن عملة ”بيتكوين“ تشبه الذهب إلى حد كبير، حيث يتم استخدامها بشكل أساسي كأصول مضاربة ، يستخدم تجار عمل الـ“إيثر“ لشراء وبيع ”العملات الرقمية البديلة مضيفة أن الرموز المميزة التي تؤكد ملكية منتج رقمي ، يتم شراؤها وبيعها بشكل ملحوظ باستخدام ”إيثر“ وليس بيتكوين.

وانشئت ”اثير“ عام 2013 من قبل المبرمج الكندي-الروسي فيتاليك بوترين عندما كان عمره 19 عامًا ولديه الان أكثر من 333000 وحدة تقدر قيمتها باكثر 1.36 مليار دولار.

وتقدٌر القيمة السوقية ل ”اثير“ الآن باكثر من 460 مليار دولار بعد ان شهدت نموا سريعا في الفترة الماضية في الغالب بسبب توقع إعادة إطلاقها كعملة ”اثير 2.0“.

واوضحت التقارير ان الارتفاع الأخير مرتبط ايضا بأخبار الأسبوع الماضي أن بنك الاستثمار الأوروبي أصدر 120 مليون دولار (100 مليون يورو) من السندات باستخدام ”ايثر.“