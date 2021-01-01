عملاق إنجليزي يستهدف ضم هاري كين

(المستقلة) كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي مانشستر سيتي بالتعاقد مع هاري كين، نجم هجوم توتنهام هوتسبير، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضا لضم هاري كين في الصيف المقبل، مقابل 90 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كين هو الخيار الأول لدى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستبدال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي يبدو أنه يقضي حاليا موسمه الأخير مع الفريق.

وكان كين صرح في الصيف الماضي أنه سيفكر في مغادرة توتنهام، إذا لم يلمس أن الفريق يتطور ويسير في الطريق الصحيح لتحقيق البطولات.

يذكر أن هاري كين (27 عاما) يرتبط بعقد مع توتنهام هوتسبير حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2024.

وخاض المهاجم الإنجليزي 310 مباريات بقميص توتنهام في مختلف المسابقات، سجل خلالها 204 أهداف، وصنع 43 هدفا.