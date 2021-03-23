عمر السومة يربك حسابات منتخب سوريا قبل مواجهة البحرين

المستقلة/- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة مهاجمه الدولي عمر السومة خلال معسكر المنتخب في العاصمة البحرينية المنامة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب سوريا وديا مع البحرين يوم الخميس المقبل.

وأكد الاتحاد أن قرار مشاركة السومة مهاجم أهلي جدة أمام البحرين من عدمه، سيتحدد بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها.

وأشار الإتحاد السوري إلى غياب الثلاثي أحمد الصالح وعلاء الدالي لاعبا العربي الكويتي، وعبدالله الشامي لاعب الفحيحيل عن صفوف المنتخب بسبب عدم موافقة أنديتهم على تحريرهم بسبب الإجراءات المتبعة في الكويت للحد من تفشي فيروس كورونا.

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