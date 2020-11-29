عمر السومة يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري السعودي

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(المستقلة) حقق السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، إنجازا تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل السومة الهدف الأول في فوز الأهلي على الفيصلي 2-1 مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وبهذا عادل النجم السوري رقم ناصر الشمراني كأكثر اللاعبين تسجيلا في دوري المحترفين السعودي بـ126 هدفا.

ويحتاج عمر السومة لتسجيل هدف واحد ليكسر رقم ناصر الشمراني ويصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، وذلك منذ بداية عهد الاحتراف في موسم 2008-2009.

يذكر أن عمر السومة صاحب الـ31 عاما يقضي حاليا موسمه السابع مع الأهلي، منذ انضمامه إلى قلعة الكؤوس” في صيف 2014 قادما من القادسية الكويتي.

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