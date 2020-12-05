“عمان” تعتزم إلغاء شهادة عدم الممانعة للوافدين

المستقلة/- تعتزم سلطنة عمان تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين أن التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة، وفقاً لوكالة رويترز.

كانت السلطنة أعلنت الشهر الماضي أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد 6 أشهر بنسبة 5%، ضمن خطة تعزيز الإيرادات المالية للدولة، وكذلك تتجه عُمان لفرض ضريبة على الدخل، حيث أشارت وزراة المالية في تصريحات إعلامية سابقة، أنه من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.