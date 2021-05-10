عمار الحكيم يطالب بالكشف بشكل عاجل عن مرتكبي جرائم الاغتيالات

المستقلة /- طالب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الاثنين، بالكشف بشكل عاجل عن مرتكبي جرائم الاغتيالات.

وقال الحكيم على خلفية تعرض مراسل قناة الفرات في الديوانية احمد حسن لمحاولة اغتيال ، ان “ما يتعرض إليه الناشطون والإعلاميون من محاولات إغتيال و إسكات لأصواتهم الحرة جرائم مستنكرة ومرفوضة ومدانة غايتها خلط الأوراق وتنفيذ أجندات تريد بالبلاد سوءا”.

وأضاف، “الحكومة مطالبة بالكشف وبشكل عاجل عن مرتكبيها وتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الكلمة الحرة، “.