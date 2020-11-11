علي عدنان ينافس على جائزة أفضل محترف آسيوي

(المستقلة) ينافس العراقي علي عدنان، لاعب فانكوفر وايت كابس الكندي، على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف، خلال الأسبوع الماضي.

عدنان يتنافس مع 9 مرشحين آخرين، ويتم الاختيار بينهم عن طريق تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد.

وتعد هذه هي ثالث مرة يتم فيها ترشيح علي عدنان للفوز بالجائزة.

جدير بالذكر أن علي عدنان صاحب الـ26 عاما انضم إلى فانكوفر في 2019 قادما من أتالانتا الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يشتريه النادي المنافس في الدوري الأمريكي بشكل نهائي.

ولعب عدنان 53 مباراة بقميص فانكوفر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 8، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية العام المقبل.