علماء يطورون تطبيق ذكي يكشف المصابين بكورونا بدون أعراض

المستقلة … كشف علماء امريكون في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا عن تطبيق ذكي على الهواتف الذكية يمكنه معرفة الاشخاص المصابين بفيروس كورونا اعتماداً على صوت السعال يتم تسجيله للتطبيق.

التطبيق الجديد مبني على الذكاء الاصطناعي، وبحسب العلماء فأنه يعمل على تمييز المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين لا يعانون من أعراض حادة، عن الأفراد الأصحاء من خلال تسجيلات السعال الخاصة بهم.

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وحول التطبيق نُشرت ورقة بحثية في مجلة الهندسة في الطب والبيولوجيا، وصف فيها الفريق نموذجاً للذكاء الاصطناعي، يميز الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض عن الأشخاص الأصحاء من خلال تسجيلات السعال، كما قام مجموعة من المتطوعين حول العالم بتقديم تسجيلات من خلال متصفحات الويب والأجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لاجراء التجارب وفحص النتائج التي يمكن التوصل اليها.

فيما أكد العلماء أنه يمكن للمستخدم تسجيل الدخول لهذا التطبيق يومياً، ويسعل في هاتفه ليحصل على الفور على معلومات حول ما إذا كان مصاباً.