علا الفارس ترد على أنباء إقالتها من قناة الجزيرة القطرية

المستقلة /- ردت الإعلامية الأردنية علا الفارس، الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إقالتها من قناة الجزيرة القطرية، بدعوى انعدام التأثير المباشر على الجمهور، الذي استقطبت لأجله.

وكتبت الفارس على صفحتها الرسمية في موقع تويتر، “نبذ عن انعدام التأثير.. ناهيك أنني وجدت اسمي صباح اليوم الترند الأول في عدد من المواقع مع مسلسل الكذب المستمر وما تتناقله الدكاكين الصحفية بكل الأحوال واقدر اهتمامكم مهما كانت اسبابه.. “.

وكانت مواقع إعلامية تداولت خبرا جاء فيه أن “قناة الجزيرة القطرية أقالت الأحد، أحد الكوادر الإعلامية العربية البارزة”.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن الجزيرة أقالت الإعلامية البارزة “علا الفارس” التي انتقلت قبل أعوام للعمل في القناة بعد مغادرتها لشبكة “إم بي سي”.

وأفاد حساب “هيئة المشاهير” في تغريدة على موقع تويتر بأن “قناة الجزيرة القطرية أقالت المذيعة علا الفارس لأسباب من أهمها انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي استقطبت لأجله”.

وأضاف أن سبب إقالتها أيضا هو “عدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة”.

يذكر أن “الفارس” أعلنت في 31 أيار عام 2019 انضمامها إلى طاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان “مع أو ضد” على قناة “بي إن دراما” التابعة للشبكة.

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