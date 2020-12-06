علاء عباس ينتقل إلى الدوري البرتغالي

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

(المستقلة) انتقل الدولي العراقي علاء عباس إلى الدوري البرتغالي، من بوابة نادي جيل فيسينتي.

وأعلن جيل فيسينتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى البرتغالي، مساء اليوم الأحد، تعاقده مع علاء عباس، بعقد يمتد لموسمين.

وستكون هذه هي التجربة الاحترافية الثانية للمهاجم صاحب الـ23 عاما خارج العراق، بعد لعبه عدة أشهر مع نادي الكويت الكويتي في العام الحالي.

وسبق لعلاء عباس أن لعب لأندية كربلاء ونفط الوسط ونفط الجنوب والزوراء في الدوري العراقي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

علاء عباس ينتقل إلى الدوري البرتغالي

اخر الاخبار

بورصة البحرين تستقر في المنطقة الحمراء في ختام التعاملات

اخر الاخبار

العراق يبدء تصدير 3 أنواع نفطية في يناير

اخر الاخبار

فيفي عبده توجه رسالة لجمهورها بعد إصابتها بوعكة صحية

رياضية

الإصابة تباغت ديمبيلي مجددا

اخر الاخبار

تباين مؤشرات بورصة الكويت في نهاية تعاملات الأحد

اخبار العراق

كيف يستعد كاتانيتش للدورة الرباعية؟