علاء عباس ينتقل إلى الدوري البرتغالي

(المستقلة) انتقل الدولي العراقي علاء عباس إلى الدوري البرتغالي، من بوابة نادي جيل فيسينتي.

وأعلن جيل فيسينتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى البرتغالي، مساء اليوم الأحد، تعاقده مع علاء عباس، بعقد يمتد لموسمين.

وستكون هذه هي التجربة الاحترافية الثانية للمهاجم صاحب الـ23 عاما خارج العراق، بعد لعبه عدة أشهر مع نادي الكويت الكويتي في العام الحالي.

وسبق لعلاء عباس أن لعب لأندية كربلاء ونفط الوسط ونفط الجنوب والزوراء في الدوري العراقي.