علاء عباس يكشف تفاصيل جديدة بخصوص انتقاله للدوري البرتغالي

(المستقلة) كشف اللاعب الدولي العراقي علاء عباس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بصفقة انتقاله إلى جيل فيسينتي البرتغالي.

وكان علاء عباس، لاعب نفط الجنوب والزوراء السابق، قد انضم إلى جيل فيسينتي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عدة أشهر مع نادي الكويت.

وقال عباس في تصريحات للصحفي ماهر حسان: “تحصلت على الموافقة الامنية من قبل السلطات البرتغالية، بانتظار صدور سمة الدخول خلال الأيام المقبلة للسفر إلى البرتغال”.

وأضاف: “أنا في تواصل مستمر مع مسؤولي نادي جيل فيسنتي حول موضوع الالتحاق بالفريق والانخراط قريبا بصفوفه، لا سيما أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالتسجيل سبق وأن تم إنهاؤها”.

وتابع عباس: “عقدي مع جيل فيسنتي مصدق واسمي متواجد ضمن كشوفات النادي، وتم منحي الرقم 16، فيما سيكون الإعلان والتقديم الى وسائل الاعلام مرتبطا بوصولي إلى البرتغال”.

وواصل: “الجميع يعي تماما أن هناك معرقلات تواجه حصول المواطن العراقي على تأشيرات الدخول، بحكم أن جواز السفر العراقي عليه عدة قيود لمنح الضوء الأخضر”.

واستمر: “سبق وأن كشفت عن تفضيلي التوجه إلى أوروبا بحثا عن الطموح، ووضع بصمة للاعب العراقي في الملاعب الأوروبية، بغض النظر عن العائد المالي”.

وأتم علاء عباس حديثه قائلا: “مسؤوليتي ستكون مضاعفة وأنا أخوض مشواري الاحترافي في الملاعب البرتغالية من أجل تشريف اسم الكرة العراقية، وفتح أفق واسع للاحتراف العراقي”.