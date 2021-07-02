عقد قران المخرج المصري عمرو سلامة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن المخرج المصري عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام”، عن عقد قرانه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي.

ونشر سلامة صورة برفقة عروسته بعد عقد قرانهما وعلق عليها قائلا:” أنا وماكي كتبنا الكتاب، في حفل عائلي اقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي”.

يذكر أن آخر أعمال عمرو سلامة كان من خلال مسلسل ما وراء الطبيعة، الذي عرض على منصة نتفليكس العالمية، وهو عمل مأخوذ عن رواية للدكتور أحمد خالد توفيق تحمل نفس الإسم.

وشارك في بطولة مسلسل ما وراء الطبيعة كل من الفنان أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، رشدي الشامي، ريم عبدالقادر.

وتدور أحداث المسلسل في حقبة الستينات من القرن الماضي، حيث يعيش الدكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم في الجامعة، وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة، والأحداث الغامضة التي يخوضها بنفسه، وتعاونه زميلته الاسكتلندية ماجي في كافة مغامراته.

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