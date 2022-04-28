عفو عن أكثر من 3 آلاف سجين في مصر

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا شمل 3273 سجينا مدانين بقضايا جنائية.

وجاء في بيان الوزارة، أن “العفو يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء”.

وأضاف البيان: “القرار يأتي تنفيذا للمرسوم الرئاسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو”.

وأشار إلى أن “قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، شهد مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، وإنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل”.

وأصدر السيسي في وقت سابق، عفوا عن الصحفي والناشط حسام مؤنس، والذي أودع السجن لإدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات في نوفمبر الماضي.

 

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