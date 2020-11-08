عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ” المستقلة”: ترامب يريد إبطال العملية الانتخابية برمتها

المستقلة/ منى شعلان/ على الرغم من إعلان فوز جو بايدن ، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً ، إلا أن الرئيس السابق دونالد ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ، و يصر على أن السباق لم ينته، حيث صرح بوقوع عمليات تزوير، وشكك فى منظمي الانتخابات ، ووعد بسلسلة من الإجراءات القانونية ، حيث أنه يعتزم الطعن في شرعية التصويت في جميع الولايات التي خسر فيها.

وأكد ناجي مطش عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، أن الرئيس السابق دونالد ترامب ، لن يستسلم ويعترف بخسارته الانتخابات بسهولة ومن المرجح أن يخلي البيت الأبيض على مضض ، مشيراً إلى أنه هناك عدة سيناريوهات محتملة يوم تسلم ترامب الحكم والبيت الأبيض للرئيس الجديد ، منها أن يرفض ترامب تسلم الحكم ، وإذا حدث ذلك ستكون واقعة غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى.

وأشار مطش ، أنه فى حالة رفض ترامب تسلم البيت الأبيض للرئيس المنتخب سيترتب على ذلك الأمر إندلاع أحداث عنف وفوضى من قبل أنصار ترامب ، وهو ما لم يكن فى صالح الولايات المتحدة ولا التجربة الديمقراطية لأمريكا على المستوي العام .

وأضاف مطش ، أن ترامب يعمل حالياً على عرقلة
تسليم السلطة ، وذلك بالتشكيك فى العملية الانتخابية فهو يريد إبطالها برمتها ، والحديث عن وقائع تزوير ربما تكون فردية ، على الرغم من قيام 74 مليون مواطن أمريكي بالتصويت لصالح الرئيس المنتخب.

واستنكر مطش ، إدعاء ترامب بأن الانتخابات سرقت منه بالتزوير ، وخاصة أنه جرى العرف فى بلاد العالم أن تتهم قوى المعارضة السلطة والحكم بتزوير الانتخابات وليس العكس ، وهنا نجد فى أمريكا وحدها يتهم أعلى رأس بالسلطة ومن بيده مقاليد الأمور والجيش والأمن يتهم المعارضة له بالتزوير.

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