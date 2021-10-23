عشرات الجرحى بانقلاب حافلة بمصر

المستقلة /- أصيب 23 شخصا، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا المصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية 8، وأسفر الحادث عن وجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 23 شخصا، بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وذلك إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ونقل المصابون إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

وأكد مصدر مسؤول بمستشفى سمالوط النموذجي، أن معظم المصابين تقرر خروجهم بعد تماثلهم للشفاء والتأكد من سلامتهم الصحية، بعد تقديم كافه الخدمات الطبية والعلاجية لهم، لأن معظم الإصابات كانت بسيطة وسطحية ما بين سحجات وكدمات.

وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثاره لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

 

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