عراك داخل البرلمان بين نواب الحلبوسي ونواب أبو مازن

المستقلة /- أفاد مصدر برلماني بوقوع عراك وتدافع بين نواب تابعين لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونواب تابعين لكتلة أحمد الجبوري (أبو مازن) خلال جلسة البرلمان العراقي التي عقدت .

وقال المصدر إن الشجار والتدافع وقع بين النواب، ولم يكن الخلاف بسبب جلسة البرلمان، بل تصفية حسابات سياسية خارج إطار جدول أعمال الجلسة.

وأوضح مصدر نيابي أن سبب الشجار يعود إلى أن بعض النواب السنة جمعوا تواقيعا نيابية لفتح تحقيق بملفات الفساد بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف أن ذلك أدى ذلك إلى انزعاج أحمد الجبوري (ابو مازن) وتسبب بحدوث مشادة كلامية وتضارب بالأيدي وقناني المياه بين النواب التابعين لمحمد الحلبوسي ونواب (ابو مازن).

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