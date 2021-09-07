عدنان درجال يتوقع عودة الفرق العراقية في خوض مباراياتها بعد شهر تشرين الثاني

المستقلة/- توقع وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، أن تعود الفرق العراقية في خوض مباراياتها على ملاعب البلاد بعد شهر تشرين الثاني المقبل، كاشفاً في ذات الوقت سبب حرمان العراق من خوض مبارياته على ملاعبه.

وقال درجال في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “السبب الحقيقي لعدم سماح الاتحاد الدولي للعب العراق على ارضه متعلق بالجانب الامني فقط حسب رؤيته”، مشيراً إلى الاتحاد “يعتبر “العراق مكاناً غير آمن لاستضافة المباريات الدولية الرسمية”.

وأضاف درجال أن “تحركاتنا مستمرة، ولن نتوقف عن مطالبة الاتحاد الدولي لفتح الحظر واستقبال المباريات الدولية على ملاعبنا، سيما وأن العراق ينعم بالامن والاستقرار وخير دليل استضافته لمباريات ودية عديدة خلال فترات متعاقبة دون حدوث اي خرق امني”.

وأشار درجال إلى أن “لجنة مشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستزور العراق للتفتيش قريباً لمناقشة رفع الحظر بعد الاطلاع على الوضع في البلاد”، معرباً عن امله بأن “تحمل الزيارة نتائج ايجابية واخبار سارة بشأن رفع الحظر عن ملاعبنا”.

وتوقع درجال أن “صدور قرار يقضي برفع الحظر عن الملاعب العراقية بعد اكمال فرق التفتيش عملها في شهر تشرين الثاني، وحسب المعطيات والوعود من قبل الاتحاد الدولي”، موضحاً أن “الزيارة المرتقبة ستكون لها اهمية كبيرة تتمخض عن حل المتعلقات الخاصة بالحظر”.

وأكد درجال أن “الحكومة العراقية ستبقى داعمة للمنتخبات الوطنية ولملف رفع الحظر لحين انهاء هذا الملف المهم لتعود الحياة دولياً لملاعبنا في العراق”، مشدداً “أننا كجهة حكومية راعية لن نتوقف عن دعم اتحاد الكرة والضغط على الاتحاد الدولي للحصول على حقوقنا، سيما وان العراق افضل بكثير من دول عدة خاصة من ناحيتي البنى التحتية والجانب الامني”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الاحتلال يفرض إجراءات عقابية على الأسرى الفلسطينيين

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا صحوا بدرجات حرارة دون 50 درجة مئوية

اخر الاخبار

روسيا : نطاق أسعار النفط بين 65 و 75 دولارًا “ستكون مريحة” للمستهلكين

اخبار العراق

ممثلة الامم المتحدة : ندعم انتخابات عراقية ذات مصداقية على نطاق واسع

اخبار العراق

تقرير : العراق يعد الخامس من حيث الهيمنة على النفط عالمياً

اخر الاخبار

خبيرة تغذية روسية تحذر من عواقب تناول مشروبات الطاقة يوميا

اخبار العراق

تربية الكرخ الثانية تباشر بتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

اخبار العراق

تربية الكرخ الثانية تباشر بتحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود

اخبار العراق

التقاعد العامة تصدر توضيحاً بشأن مبالغ الاجازات المتراكمة للجيش العراقي

اخر الاخبار

تذبذب اسعار النفط بعد التخفيضات السعودية لاسعار العقود الاجلة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : ورقة الاقتراع ستحمل شفرات أمنية عالية الدقة

اخر الاخبار

تعرف على اسباب ظهور”التجعدات الصغيرة” وطرق معالجتها

اخر الاخبار

بايدن : الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان قرار لا يزال بعيدا

اخر الاخبار

الاكتئاب والضعف الإدراكي اولى علامات الاصابة بمرض الزهايمر

اخبار العراق

البيئة : فريق من الغواصين سيقوم بازالة الالغام في مشروع ميناء الفاو

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : سنفرض عقوبات على من يقوم بتخريب الدعاية الانتخابية

اخبار العراق

مستشار : صندوق الأجيال خطوة مهمة لتوفير ثروة تساعد في الازدهار والتقدم