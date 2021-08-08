عدنان الزرفي : الانتهاكات التي تجري في مراكز التوقيف مخالفة لحقوق الانسان

عدنان الزرفي : الانتهاكات التي تجري في مراكز التوقيف مخالفة لحقوق الانسان

المستقلة /- عدّ عضو مجلس النواب عدنان الزرفي، الانتهاكات التي تجري في مراكز التوقيف مخالفة لحقوق الانسان .

وشدد في بيان على ضرورة احالة الموقوفين الى القضاء، انطلاقا لما ورد في الدستور بخصوص احترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامتهم.

واستنكر الزرفي كل انواع التعذيب، مؤكدا اهمية التزام الجهات التحقيقية في مراكز التوقيف بالقواعد والأساليب المهنية في التعاطي مع المتهمين او المشتبه بهم، لحين احالتهم الى الجهات القضائية.

ودعا الى الحرص على تفعيل دور السلطة القضائية للقضاء على الجريمة المنظمة وبسط الامن وحماية حياة المواطنين وممتلكاتهم ، واهمية ان تكون الاجهزة الامنية حريصة على تطبيق مبادئ حقوق الانسان حفاظا على سمعة المؤسسة الامنية بوصفها الجهة المسؤولة عن توطيد الامن وتعزيزه.

وطالب الزرفي بإجراء تحقيق شفاف لمحاسبة العناصر المتورطة في تعذيب الموقوفين ،والدوافع التي تقف وراء انتهاكهم حقوق الانسان.