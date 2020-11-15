عبير صبري تعلن إصابة عائلتها بفيروس كورونا

المستقلة /- أعلنت عبير صبري، إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما، بفيروس كورونا .

وطالبت عبير صبرى من الجمهور وجميع أصدقائها أن يدعوا لعائلة شقيقتها بالشفاء .

وكتبت عبير، عبر حسابها الرسمى على موقع “فيس بوك”: “تجربة صعبة أوى تمر بيها أختى وزوجها فى المستشفى وابنتها مع الكورونا أرجو من الجميع الدعاء.. بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء”.

على جانب آخر، كانت عبير صبري شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد”.

مسلسل “خيانة عهد” من بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.