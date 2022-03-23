عبد الكريم صفية ويواصل تصوير ” المشوار “

المستقلة/- يشارك الفنان عبد الكريم صفية في مسلسل “المشوار” بطولة كلًا من محمد رمضان، دينا الشربيني، احمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

تدور أحداث المسلسل حول قضية الإتجار في الآثار وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة على البلد وأيضًا ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير كما يستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال وأيضا التجارة في الممنوعات أنواعها كافة.

و يواصل الممثل الشاب عبد الكريم صفية تصوير مشاهده بالمسلسل في مدينة الإسكندرية، حيث سافر بصحبة فريق العمل إلى هناك الأسبوع الماضى ومن المقرر الانتهاء من تصوير المشاهد المقرر لها في عروس البحر أواخر الأسبوع الجارى والعودة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية.

يذكر أن صفية انهى تصوير مشاهده في مسلسل “عالم تاني” الذي يجمعه مع الفنانة رانيا يوسف و يعرض الشهر المقبل.