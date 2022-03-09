عبد الكريم صفية في مسلسلين ضمن السباق الرمضاني

المستقلة/- يخوض الممثل عبد الكريم صفية السباق الرمضاني هذه السنة في مسلسلين جديدين هما “أولاد الهلالية”، و”عالم تاني”.

ويشارك صفية في مسلسل “أولاد الهلالية” الذى يجمع الفنانين حسين ومصطفى فهمى، فيما يكون في مسلسل “عالم تاني” برفقة الممثلة رانيا يوسف ونضال الشافعي.

وانتشرت صباح اليوم صورة للممثل الشاب من كواليس مسلسل عالم تاني الذي سيعرض في رمضان وهو من تأليف السيناريست إسلام محمود يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.

تدور أحداث مسلسل “عالم تاني” حول عازفة البيانو ” نغم” التي تتخطى حدود الواقع وتصل إلى درجة عالية من الشفافية الروحية، على إثر تعرضها لـ حادث يقلب حياتها رأساً على عقب. وتكتسب على إثره نعمة كشف زيف حب واهتمام المقربين منها والأشخاص المهمين في حياتها، سواء كان زوج، صديقة أو حتى شقيق، لتنطلق فيما بعد في مواجهة سقوط الأقنعة عن وجوههم وتحاول هزيمتهم والتعامل معهم عن طريق اختبار قوة تحملها وقدرتها على المواجهة.

يذكر أن آخر اعمال الممثل عبد الكريم صفية كان فيلم (خرجوا ولم يعودوا) الذي احدث نجاحًا واسعًا في الوطن العربي.