عايدة رياض: انا مسيحية واحتفل بالمولد النبوي، ولا أرضى الإساءة للنبي محمد

المستقلة … قالت الفنانة المصرية عايدة رياض أنا فعلا مسيحية، ولا أعلم ما يحدث في هذه الفترة، في قول هذا مسيحي أو مسلم، نحن من قديم الزمن واحد، لا فرق بين مسلم ولا مسيحي.

واضافت عايدة انها دائما ما كانت تحتفل بالمولد النبوي وتقوم بتوزيع ” الحلاوة ” او الحلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف رغم انها مسيحية.

و قالت عايدة أنها حريصة جدا على الاحتفال بأعياد المسلمين والمولد النبوي أيضا، حاليًا عندي في المنزل، الملبن والحمصية والسمسمية.

يذكر أن الفنانة عايدة رياض، هي شقيقة زوجة الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، وخالة الإعلامي كريم حسن شحاتة.