عامر عبد الجبار : البلاد بحاجة لتعديل قوانين معالجة ملفات المظلومين داخل السجون

المستقلة/- اكد النائب عن محافظة البصرة عامر عبد الجبار ان البلاد بحاجة لتعديل قوانين معالجة ملفات المظلومين داخل السجون.

وقال عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته المستقلة : بات من الضروري تشكيل فريق عمل من الحكومة والقضاء لحل هذه الملفات عبر لجان تخصصية .

واضاف عبد الجبار : ان تشكيل لجنة لزيارة السجون يجب ان تنطلق من القضاء ورئيسه بالتداول مع رئيس الوزراء اضافة لوزارة العدل لفتح.

واوضح : ان برنامج الحكومة محاربة الفساد والمفسدين بالدرجة الاساس وعليها عدم التهاون مع هذا الملف باجراءات لاتتناسب مع فعل الفساد.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة باجراء التحقيقات الاصولية بشان سجن مطار المثنى والسجون الاخرى بعد ماورد في وسائل الاعلام حولها.

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