عالية نصيف تتهم بعض النواب والمرشحين للانتخابات بالكذب والتضليل وخداع الناس

المستقلة /- كشف المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف عن قيام بعض النواب والمرشحين للانتخابات باستخدام اساليب مبنية على الكذب والتضليل وخداع الناس من خلال سرقة جهود الآخرين واستخدامها للدعاية الانتخابية .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” ان النائبة عالية نصيف مستمرة منذ عدة سنوات في مخاطبة امانة بغداد والبلديات الفرعية بشأن انجاز اعمال خدمية في مناطق الكاظمية والحرية والشعلة والطوبجي، ولم نصدر اي بيان سابقاً يتضمن الحديث عن المنجزات الخدمية التي تحققت من خلال النائبة نصيف نهائياً، لان هذا واجبها كنائبة عن هذه المناطق، لكن السلوكيات المستفزة وسرقة الجهود من قبل بعض النواب والمرشحين وجماعة (صوّرني واني ما ادري) جعلتنا نضطر للتكلم بالقلم العريض ونطرح السؤال التالي: كيف يثق الناس بمرشح اتضح من الآن أنه كاذب وانتهازي وفاسد؟ “.

وأوضح :” ان النائبة نصيف استطاعت منذ مدة ومن خلال المخاطبات الرسمية الحصول على موافقات وتخصيصات مالية لتبليط عدد من المناطق من بينها منطقة الحرية محلات 428 و 430 و 426 وفي الطوبجي المحلات 420 و 412 وفي الكاظمية المحلات 407 وفي الشعلة منطقتين، وتم ذلك من خلال المتابعة المستمرة مع أمينة بغداد السابقة وأمين بغداد الحالي ومع المعنيين، وقد بدأت الدولة بتبليط المناطق بعد أن توفرت الوفرة المالية، وبموجب الكتب الرسمية التي رفعتها النائبة نصيف سيتم بعد العيد ان شاء الله تبليط المحلات 410 و 412 في الطوبجي و407 في الكاظمية و 426 في الحرية “.

وتابع المكتب الإعلامي :” نكرر مجدداً ان هذا العمل هو واجب على النائب الذي يمثل جمهوراً من الناخبين وليس فضلاً أو منةً على الناس، فالنائب يضغط على الجهات المعنية لإلزامها بتوفير الخدمات للناس، ولا يحق له التباهي به كدعاية انتخابية، فكيف الحال إذا كانت دعاية انتخابية تتضمن سرقة جهود الآخرين؟ وبالتالي كان لزاماً علينا فضح هؤلاء الانتهازيين، ولن يصح إلا الصحيح “.