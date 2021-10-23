عالم مصري يسيئ للرسول: الشهادة لا يوجد فيها أن محمدا رسول الله

المستقلة /- في مقطع فيديو نشره على موقع “يوتيوب، أكد مؤسس المركز العالمي للقرآن الكريم الملقب بـ”زعيم القرآنيين” أحمد صبحي منصور، أن “الشهادة في الإسلام تقتصر على نص لا إله إلا الله، وأنه لا يوجد فيها أن محمدا رسول الله”، وذلك في سياق تفسيره لقوله تعالى “إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير”.

وأضاف منصور ان جملة (أن محمدا رسول الله)، تخالف قوله تعالى “ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم”، لأنها تعني وضع سيدنا في ذات المنزلة مع الله عز وجل، وأشار ان الأذان لا يوجد فيه صيغة (أن محمدا رسول الله)، “يقولون لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعدها يقولون عيسى ولي الله وبعدها يعمل لك توشيح ويضعك في الأذان”.

وهذه ليست المرة الاولى التي يصرح فيها أحمد صبحي منصور بهذه التفسيرات، حيث أدلى بها قبل 7 سنوات لوسائل الإعلام وبثها على منصة “يوتيوب”.