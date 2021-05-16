“عاطفة الأمومة”.. تصرف مفاجئ من منى السابر في عيد ميلاد حلا الترك

المستقلة/- منى شعلان/ حرصت منى السابر على تهنئة ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك بعيد ميلادها رغم الخلافات القضائية بينهما بسبب الدعوى القضائية التي رفعتها الفنانة ضد والدتها، ومطالبتها بدفع مبلغ قدره 20 ألف دينار بحريني إلا أن عاطفة الأمومة لها رأى أخر.

ونشرت منى السابر صورة تعبيرية لأم وابنتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت قائلة:”عيد ميلاد سعيد لابنتي المميزة “أحبكِ اليوم وغدا ودائما”.

وكانت منى السابر قد كشفت مؤخراً عن إجراء جديد من المحكمة المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن، التي كانت قريبة من دخوله.

وقالت السابر، عبر حسابها على إنستغرام: “إن المحكمة وافقت على طلب دفاعها أن يستبدل عقوبة السجن لمدة سنة نافذة بدفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 ريال بحريني، لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم 19 أبريل/ نيسان المنصرم”.

وعن شعور منى السابر، لشهادة ابنتها النجمة البحرينية حلا الترك ضدها في المحكمة، أكدت أنها مندهشة من موقفها لرضاها الشهادة ضدها حتى لو تم الضغط عليها، مبينة: “ما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم”.

من جهة أخرى، كانت حلا الترك قد ردت على الجدل المثار حول علاقتها بوالدتها، من خلال لقاء تليفزيونى لها، ووجهتْ رسالة أكدت فيها أنها اختارت الصمت في قضية والدتها وتُصرّ على ذلك، لأنها لا تود الحديث عن أمور عائلتها في العلن.

وتابعت حلا في رسالتها أن علاقتها بوالدتها مستمرة، مؤكدة حبها لها، لأن العائلة تأتي دائماً في المرتبة الأولى، وأن الأمور المادية لا تُشكّل لها خلافاً مع والديها؛ لأنها قاصر ولم تبلغ السن القانونية الذي يخولها التدخل قضائياً في الخلافات المادية وخلافات الحضانة.